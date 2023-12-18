أبرز المعلومات عن شهادات الاستثمار «البلاتينية» من البنك الأهلي المصري

تُعد شهادات البنك الأهلي المصري من أفضل الوسائل الهامة للاستثمار المضمون، بعيداً عن المغامرات غير المحسوبة واللجوء إلى مؤسسات غير آمنة وأشخاص عاديين لاستثمار الأموال لديهم، حيث تكون المخاطرة كبيرة، بخلاف الاستثمار في شهادات الإدخار بالبنوك.

تنشر «الوطن» أبرز التفاصيل الخاصة بشهادات البنك الأهلي المصري، وتقدم معلومات عن الشهادات البلاتينية، وهي 3 شهادات كالتالي:

الشهادة البلاتينية

- يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة البلاتينية إلى 3 سنوات.

- بالنسبة لسعر العائد يصل إلى 19% شهرياً.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري 3 سنوات.

- يصل سعر العائد إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في العام الثالث.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- بالنسبة للاسترداد يكون قبل مرور 6 اشهر.

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- يبلغ الحد الأدنى للشراء، وفق ما أعلن البنك الأهلي المصري، 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- سعر العائد يكون 19.5% ربع سنوي.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.