تفاصيل حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري.. عائد 6.75% سنويا

يقدم البنك الأهلي المصري، عبر موقعة الرسمي، التفاصيل الكاملة الخاصة بفتح حساب توفير يسمى «المستقبل»، في ظل أن هناك العديد من البنوك المصرية تتيح للعملاء فرصة فتح حساب توفير، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بعائدات مرتفعة.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل فتح حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب توفير البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لفتح الحساب: بدون حد أدنى.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 3001 جنيه.

- من يحق لهم فتح الحساب: العملاء من سن 16 سنة وبدون حد أقصى.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 500 ألف جنيه.

- يستحق التأمين اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب على أقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر، بحد أدنى مبلغ 5000 جنيه، وبحد أقصى للتأمين مبلغ 100 ألف جنيه.

- التأمين ساري للعملاء من سن 16 وحتى 60 سنة.

- مصاريف فتح الحساب مجاناً.

أسعار العائد

- يبلغ سعر العائد شهرياً 6.50%.

- يصل العائد ربع السنوي إلى 6.60%.

- كما يبلغ سعر العائد نصف السنوي 6.65%.

- يصل العائد السنوي إلى 6.75%.