جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية.. التربية الخاصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، إتمام مرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 17 يناير 2024، حتى الثلاثاء 23 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 2024 بمحافظة الإسكندرية للصف الثالث الإعدادي «إتمام مرحلة التعليم الأساسي»، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الأربعاء 2024/1/17: اللغة العربية، علوم أصول الصناعة.

- الخميس 18 يناير: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- ‏الأحد 21 يناير: دراسات اجتماعية، حاسب آلي.

- ‏الإثنين 22 يناير: الرياضيات.

- ‏الثلاثاء 23 يناير: علوم، رسم فني.