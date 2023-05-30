أزهري يوضح عبر قناة الناس أقسام التباعد عند تلاوة القرآن الكريم

قال الشيخ خالد شعبان، أحمد علماء الأزهر الشريف، إن الحكم العام للتباعد بين الحروف القصد هو الإظهار وجوبا واتفاقا عدا إخفاء النون الساكنة عند القاف والكاف.

أقسام التباعد عند التلاوة

وأضاف الشيخ خالد شعبان، مقدم برنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هناك أقساماً للتباعد وهي صغير وكبير ومطلق، لكن يحذر عند تقسيم بالظن أنه يسير على ما سار عليه التماثل أو التقارب أو التجانس.

ولفت إلى أن هذا التقسيم في التباعد من صغير وكبير ومطلق إنما هو جاء على غرار ما سبق من أقسام ليس إلا، نظرا لأن التماثل والتقارب والتجانس تدور على الإدغام عملا قلة وكثرة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.