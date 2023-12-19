أغنية والده ليست الأولى.. قصة الطفل زين نجل الشهيد الصحفي سامر أبو دقة مع الغناء

أثار تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استشهاد والده برصاص الاحتلال الإسرائيلي من خلال أغنيته التي أطلقها الطفل الفلسطيني زين لوالده سامر أبو دقة، قبل عامين عبر فيها عن اشتياقه.

«يابا شقد مشتاق.. عذبني الفراق».. بهذه الكلمات عبر الطفل الفلسطيني «زين» عن اشتياقه لوالده المصور الصحفي سامر أبو دقة منذ عامين في عيد ميلاد والده لأنه يقيم مع والدته وشقيقيه في بلجيكا، وقد غنى شوقًا لأبيه الذي يعمل مصورًا صحفيًا في قطاع غزة.

أغنية فلسطيني أنا

لم تكن الأغنية التي غناها الطفل الفلسطيني زين لوالده في عيد ميلاد هي الأولى ولكنه من قبل غنى عن فلسطين قائلا: «فلسطيني أنا.. فلسطيني ورافع بالعالي جبيني.. راجعلك يا أرض جدادي».

قدم أيضا الطفل الفلسطيني أغنية عن والدته معبرا فيها عن مدى حبه لها وتعلقه بها قائلا: «أنتي يا أمي روحي ودمي.. طول عمرك شايله همي شو ما بدك أنا بلبي .. خدي من عمري وضلي حدي.. كل ما بكبر أنا بتذكر خوفك أمي عليا كتير».

رحلة الطفل زين مع الموسيقى

عندما كان زين في الصف الرابع الابتدائي اكتشف والده الصحفي سامر أبو دقة أنه يمتلك موهبة الغناء وحينها طلب والده من صديقه الفنان نور رضوان لكي يتبنى موهبة الطفل وبالفعل أطلقوا أغنية مشتركة وهى «ياليلي ياليلا» التي حققت نجاحا كبيرا وكانت سببا في شهرته. ودرس الموسيقى والبيانو وذلك وفقا لما نشره الشاب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام كما أنه عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما حقق 115 ميلون مشاهدة على تطبيق يوتيوب.