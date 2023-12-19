محمد منير يروج لحفله في ليلة رأس السنة: لا أستطيع الانتظار

روج الكينج محمد منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله الغنائي ليلة رأس السنة.

ونشر محمد منيرالبوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «انضم إلينا في إحدى حفلات العام الجديد 2024 الرائعة مع النجوم الملك محمد منير - عفروتو - مسار إجباري، وأكبر عرض ناري للعد التنازلي للترحيب بعام 2024، واستمتع بمشاهدة أكبر عرض سحري مع كريس المصري يوم الأحد 31 ديسمبر في مسرح يوفوريا، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا هناك!»

أحدث أغاني الكينج محمد منير

انتهى الكينج من تسجيل أحدث أغنياته، المقرر طرحها في الفترة المقبلة، وهي أول أغاني ألبومه الجديد التي حمل عنوان «أنا الذي»، من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا، وتوزيعه.