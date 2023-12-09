تفاصيل أحدث أغنيات محمد منير «أنا الذي» قبل طرحها قريبا

انتهى الفنان محمد منير، من تسجيل أحدث أغنياته، والمقرر طرحها في الفترة المقبلة، وهي أول أغاني ألبومه الجديد.

وكشف الموزع الموسيقى أنور عمرو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الأغنية تحمل اسم «أنا الذي»، من كلمات باسم عادل وألحان عصام كاريكا، وتوزيعه، لافتًا إلى أنها ليست «مقسوم»، لكنها تنتمي لنوعية الإيقاع الملفوف.

أحدث أغنيات محمد منير

وأضاف «عمرو»، أنّ الأغنية تتحدث عن العلاقات العاطفية، ووزعها في 4 أيام فقط، مشيرًا إلى أنّ المطرب عصام كاريكا، انتهى من تلحينها منذ أكثر من عام ونصف، وعندما التقى مع محمد منير في مهرجان العلمين أغسطس الماضي عرضها عليه، ونالت إعجابه وجرى تحديد موعد تسجيلها.

وأثار ظهور محمد منير، خلال كواليس تصوير الأغنية، جدلا واسعًا، بعد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاسيما عندما بدت على «منير» علامات زيادة الوزن.

ونفى «منير» خلال تصريحات خاصة في وقت سابق لـ«الوطن»، زيادة وزنه، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية.