محمد منير يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية: أنا بخير.. وانتظروا أغنيات جديدة

أعلن الفنان عصام كاريكا مؤخرا، عن انتهاء الكينج محمد منير من تسجيل أغنية جديدة، عن طريق نشره صورة تجمعهما معا داخل الاستوديو.

حقيقية تدهور الحالة الصحية للكينج محمد منير

وظهر الكينج محمد منير فى الصورة بوزن زائد، مما أثار قلق متابعيه حول حالته الصحية.

وتواصل «الوطن» مع الكينج محمد منير للاطمئنان على حالته الصحية، إذ نفى كل ما يتداول حول تدهور حالته الصحية، وأكد أنه بحالة صحية جيدة، ويعمل على أغاني جديدة، من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

الكينج محمد منير يدعم الشعب الفلسطيني

وفى سياق آخر، طرح محمد منير أغنية جديدة لدعم الشعب الفلسطيين، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة.

وجاءت الأغنية من تأليف عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتم تصويرها وعرضها، من إخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.