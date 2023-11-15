كلمات أغنية محمد منير يا فلسطيني.. «لما مراره يساوي الموت»

خطفت كلمات أغنية محمد منير يا فلسطيني، والتي طرحها عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية والإلكترونية، خلال الساعات الماضية، أنظار متابعي السوشيال ميديا وتم تداولها على نطاق واسع، وتصدرت تريند يوتيوب ومحركات البحث.

كلمات أغنية محمد منير يا فلسطيني، للشاعر عصام عبدالله، ألحان كامل الشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، والفيديو كليب من إخراج أحمد عبدالمحسن.

محمد منير يطرح أغنية يا فلسطيني

وفي تصريحات لـ«الوطن» قال محمد منير، إن الأزمة التي يعيشها أهل قطاع غزة جراء القصف المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسقوط آلاف الشهداء، والآلام والمعاناة التي يعيشها الآبرياء، جعلته يطرح أغنية يا فلسطيني، التي حققت أكثر من 30 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب في أقل من 12 ساعة من طرحها.

كلمات أغنية محمد منير يا فلسطيني

وجاءت كلمات أغنية محمد منير يا فلسطيني على النحو التالي:

يسكت يسكت رد الشعب

وفجأة يطرشقلك شرايينك

يالي مخطط تلغي العدل

وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال

لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه

وينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم

وتتفنن في صفوف الغدر

آدي الشعب

إن حب يرد بحجارة

جندل تأمينك

يا فلسطيني

ينصر دينك