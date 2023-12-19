عرض فيلم «أبو نسب» بدور العرض الأمريكية 29 ديسمبر

أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عرض فيلمه الجديد «أبو نسب»، في دور العرض الأمريكية لمدة أسبوع من الفترة 29 ديسمبر حتى 4 يناير.

ونشر محمد إمام البوستر الدعائي معلقا: «احجز الآن تذكرتك أبو نسب في الولايات المتحدة الأمريكية من 29 ديسمبر وحتى 4 يناير».

عرض فيلم أبو نسب في جميع انحاء العالم

وكشف الفنان محمد عادل إمام منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مواعيد عرض فيلم أبو نسب في جميع أنحاء العالم، من خلال التال:

- عرض الفيلم في مصر يوم 21 ديسمبر.

- عرض الفيلم يوم 28 ديسمبر في الكويت والسعودية والامارات وعمان وقطر والبحرين وتونس والعراق والاردن والبحرين ولبنان وسوريا والمغرب وليبيا والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورج.

- عرض الفيلم يوم 29 ديسمير في أمريكا وكندا وبريطانيا والنرويج وأيرلندا وهولندا.

عرض الفيلم في 4 يناير بألمانيا والسويد وسويسرا والدنمارك واليونان.

وفي 11 يناير في أستراليا ونيوزيلندا والدنمارك وفلندا.

فيلم «أبو نسب»

ويضم فيلم أبو نسب بطولة محمد عادل إمام، عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم :ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام