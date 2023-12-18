محمد عادل إمام يروج لفيلم «أبو نسب» قبل طرحه الخميس المقبل

روّج الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «إكس» لفيلمه الجديد أبو نسب والمقرر طرحه في دور العرض المصرية، الخميس المقبل.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الدعائي للفيلم معلقا: احجز تذكرتك الآن لفيلم ⁧‫أبو نسب‬⁩ في سينمات مصر جالاكسي - اركان - بريمير - صن سيتي ابتداءً من الخميس القادم إن شاء الله.

احجز تذكرتك الأن لفيلم #ابو_نسب في سينمات مصر (( جالاكسي - اركان - بريمير - صن سيتي ))

ابتداءً من الخميس القادم إن شاء الله

اضغط على اللينك لشراء التذاكر

https://t.co/gHNQJlUh72 pic.twitter.com/X8ajXdcE3H — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) December 17, 2023

فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام

ويجمع فيلم أبو نسب بين محمد عادل إمام و ياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما نجاح فيلم جحيم في الهند عام 2016 وليلة هنا وسرور عام 2018.