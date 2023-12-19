«القاهرة الإخبارية»: مقتل ضابطين آخرين للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة كتب: محمد عزالدين 07:47 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي بمقتل ضابطين آخرين من قوات الجيش بقطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على عدة مواقع في رفح جنوب قطاع غزة حركة فتح: لم نغادر قطاع غزة حتى نعود إليه وشعبنا من يٌقرر مصيره الرئيس السيسي يناقش مع «جوتيريش» تطورات الموقف في قطاع غزة هل يصوت مجلس الأمن لدخول المساعدات إلى قطاع غزة؟.. العالم يترقب «إكسترا نيوز»: دخول 138 شاحنة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر رفح قصواء الخلالي: المشهد في قطاع غزة يتفاقم بشكل مخيف وسلبي قطاع غزة غزة بقلم محمد عزالدين