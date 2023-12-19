«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على عدة مواقع في رفح جنوب قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المواقع في رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدف الاحتلال منازل المواطنين وسط قطاع غزة.

استهداف أحياء الدرج والزيتون والشجاعية

وأفادت «القاهرة الإخبارية» بأن دبابات الاحتلال تستهدف شمال ووسط قطاع غزة، واستهداف أحياء الدرج والزيتون والشجاعية بأحزمة نارية.

وذكرت أن هناك قصفا عنيفا لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال استهداف محيط المستشفيات ومجمعات النازحين بالقطاع