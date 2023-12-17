أستاذ إدارة تكشف أسرار نجاح مشروعات الخضروات المجمدة.. الإيمان بالفكرة

قالت الدكتورة أسماء صفوت، أستاذ إدارة المشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، إنّ عوامل نجاح أي مشروع يكمن في الإيمان بالفكرة، وبالتالي يكون التنفيذ بطريقة جيدة ومبتكرة، ويختلف عن الأفكار الموجودة في السوق.

اختبار المشروعات لضمان النجاح

أوضحت أستاذ إدارة المشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، في لقاء مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «بعد الإيمان بالمشروع يجب عمل اختبار على نطاق ضيق، وبعدها يمكن زيادة الإنتاج والتوزيع والتسويق، فمثلا مشروع تفريز الخضار (الخضروات المجمدة) يمكن البدء بعدد بعدد من الكليوهات وشرائها من أسواق الجملة، وشراء أكياس تغليف وماكينة تفريغ الهواء، وبعدها يجري تفريزها وتسويقها ومعرفة رأى الجمهور فى المنتج».

مشروع تفريز الخضار

وأضافت: «في مشروع تفريز الخضار لا توجد مخاطرة عالية، فمثلا المعجنات وبعض الأطعمة يجب تدارك المخاطرة وعمل الكمية على حسب المطلوب، ونضع مخاطرة حال رفض الزبائن، وعلى ربة المنزل عمل أساليب تسويق شيقة وعروض جذابة لتفادي الخسارة».