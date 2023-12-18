أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 18-12-2023

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 18-12-2023 في الأسواق، بعد أن شهدت الأسعار السبت الماضي تراجعا ملحوظا بسبب بدء العروة الشتوية منتصف نوفمبر الماضي، ما أدى إلى وفرة المعروض في الأسواق المصرية.

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 18-12-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و15 جنيها.

- يتراوح سعر البصل بين 15 و27 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

- سعر الكوسة يتراوح بين 9 و15 جنيها.

- وعن سعر كيلو الفاصوليا يتراوح اليوم بين 6 و 12 جنيها.

- كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و11 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو البرتقال البلدي يتراوح في الأسواق بين 5 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 6 و13 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و12 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح البلدي بين 25 و30 جنيها.

- وعن سعر كيلو الجوافة يتراوح بين 6 و 16 جنيها.

- الرمان بين 12 و28 جنيها.