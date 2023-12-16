أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت.. اليوسفي بـ6 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور، استقراراً لمعظم الأنواع، خلال تعاملات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، حيث تتوفر جميع الأصناف من الفاكهة، بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

أسعار الفاكهة اليوم

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وفقاً لآخر تحديثات سوق العبور، حيث يتراوح سعر البرتقال السكري ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر ما بين 12 و16 جنيهاً للكيلو.

يتراوح سعرالجوافة ما بين 6 و14 جنيهاً للكيلو.

يتراوح سعر الكاكا ما بين 13 و23 جنيهاً للكيلو.

يتراوح سعر الكنتالوب ما بين 8 و12 جنيهاً للكيلو.

يتراوح سعر الفراولة ما بين 18 و22 جنيهاً للكيلو.

أسعار البرتقال اليوم

يتراوح سعر البرتقال السكري ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر الجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر البرتقال أبو سرة ما بين 5.5 و8 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و14 جنيهاً للكيلو.

يتراوح سعر اللارنج ما بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

يتراوح سعر سعر البرتقال البلدي ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو.