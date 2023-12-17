«البطاطا» تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 45، وذلك عن الفترة من 9 - 15 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي إذ أن لا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7 آلاف طن، يليها الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 32 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

ومثلت السعودية والسودان وليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

ميناء مطار القاهرة يحتل المركز الأول

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 482 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 365 ألف طن لعدد 700 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 183 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت رومانيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، روسيا وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 400 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 305 رسالة.

الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 63 منتجا و11 شركة، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 465 منتجا جديدا، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 5 زيارات لمضارب الأرز بمحافظة كفر الشيخ.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 51 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 45 شكوى، وجار فحص 6 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 705 منشآت غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.