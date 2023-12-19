إغلاق باب التصويت على جوائز أوسكار.. وإعلان القائمة المختصرة الخميس

أُغلق باب التصويت على القائمة المختصرة للأعمال المتنافسة على جوائز الأوسكار في نسختها الـ 96، والتي من المقرر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر الجاري، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ومن المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المتأهلين للتصفيات النهائية في 10 فئات، وهي: الأفلام الوثائقية الطويلة والتي تضم 15 فيلما، الأفلام الوثائقية القصيرة والتي تضم 15 فيلما، قائمة أفضل فيلم دولي وتضم 15 فيلما، الأفلام المتنافسة على جوائز الماكياج وتصفيف الشعر وتضم 10 أفلام، فئة جائزة أفضل صوت وتضم 10أفلام، فئة الموسيقى التصويرية الأصلية وتضم 15 مرشحا، فئة أفضل أغنية أصلية وتضم 15 مرشحا، فئة أفضل فيلم الرسوم المتحركة القصير وتضم 15 فيلما، فئة أفضل فيلم حركة حية قصير وتضم 15 فيلما، بالإضافة إلى فئة المؤثرات البصرية والتي تضم 10 مرشحين.

موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز أوسكار 2024

وفي 23 يناير 2024 سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين المتنافسين على جوائز أوسكار في فئاتها الـ 24، وذلك على مسرح صامويل غولدوين في بيفرلي هيلز، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 مارس 2024 على مسرح «دولبي» الشهير في لوس أنجلوس.