الحالة المرورية اليوم.. كثافات أعلى الدائري وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

الحالة المرورية في القاهرة

يشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، بينما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة وأيضا أعلى كوبري أكتوبر حتى العباسية بالاتجاهين، وهناك كثافات مرورية في ميدان التحرير وصولا إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة.

الحالة المرورية في الجيزة

تظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات في محور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه العكسي للمحور تشهد بعض الكثافات البسيطة المتحركة وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية.

وتوجد بعض الكثافات المرورية في شارع ترسا نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر كثافات متحركة في شارع السوادن حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.