تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم.

كثافات مرورية أعلى كوبري اكتوبر

وقالت إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة وحتى رمسيس، وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة.

كثافات مرورية

أما كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين يشهد كثافات مرورية، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وظهرت كثافات نسبية عند منطقة الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، وفي الكورنيش والمظلات وحتى وسط البلد ظهرت كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة.

ساعات الذروة الصباحية

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزداد في ساعات الذروة الصباحية، وظهرت كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفى شارع فيصل ظهرت كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.