الفائز بجائزة أفضل هاوٍ في العالم: مصر بها مشاهد رائعة تحتاج إلى توثيق

كشف يوسف ناصر تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور هاوٍ في العالم، موضحًا أن هذه المسابقة تعلنها مجلة بريطانية ويتم تنظيمها سنويا، وهي عبارة عن 10 جولات، يتم تقديم صور فيها كل جولة ويحصل المتسابقون على مراكز من 1 لـ10، وقال إن مصر بها كثير من المشاهد الرائعة التي تحتاج إلى تصوير وتوثيق.

وأضاف «ناصر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في السادس عشر من ديسمبر تم الإعلان عن نتيجة المسابقة، واستطعت الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد منافسة قوية جدا مع مصورين من داخل مصر».

مشاركة مصريين في المسابقة

وتابع المصور البالغ من العمر 19 عاما: «حصولي على هذه الجائزة لم يكن سهلا على الإطلاق، ففي العام الماضي لم يكن يتخيل أحد أن أحصل على مركز من المراكز العشرة الأولى، وبالتالي، فإن حصولي على الجائزة في العام الماضي شجّع مصورين مصريين كثر على المشاركة في المسابقة هذا العام».

وواصل: «أسلوبي في التصوير متناسب مع أسلوب المسابقة وهو ما يتيح لي فرصة أعلى مقارنة بالمتسابقين الآخرين، وفي نهاية المطاف يبقى تحقيق هذا الإنجاز الكبير توفيق كبير من الله».