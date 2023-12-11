مراسل «القناة الأولى»: إقبال على التصويت في دمنهور دون توقف

قال أحمد الحسيني، مراسل القناة الأولى المصرية من محافظة البحيرة، دمنهور، إنَّ ساعات قليلة تفصلنا عن غلق اللجان الانتخابية اليوم الإثنين، ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المصرية الداخلية 2024، وسط تزايد أعداد الناخبين وشدة الإقبال على المشاركة.

وأضاف «الحسيني»، خلال تغطية للقناة الأولى المصرية للانتخابات الرئاسية، أنَّ الإقبال على الانتخابات والمشاركة من فئات متنوعة للمجتمع المصري، سواء الشباب أو كبار السن، والأسر تأتي بأكلمها فالآباء والأمهات يصطحبون أبناءهم معهم لتحفيزهم وتشجيعهم وغرس قيم الوطنية داخل نفوسهم والمشاركة الإيجابية في أية استحقاقات انتخابية.

وتابع مراسل القناة الأولى: «الإقبال داخل مدينة دمنهور ملحوظ، واللجنة التي أتابع منها يحق التصويت لعدد 8 آلاف صوت انتخابي أما الكتلة التصويتية للمحافظة ككل فتصل إلى 4 ملايين و200 ألف ناخب، فنحن نتحدث هنا عن كتلة تصويتية كبيرة مقارنة بمحافظات الجمهورية الأخرى».

واستطرد: «هناك 855 لجنة فرعية بدمنهور، ورصدنا مساعدات كبار السن وذوي الهمم ومساعدتهم ومرافقتهم حتى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، ونتوجه بالشكر إلى أفراد الشرطة النسائية اللاتي لا نغفل دورهن في تذليل كافة العقبات بالعملية الانتخابية».

وأشار إلى أنَّ المحافظة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية، والتأكد أنه لم يتم رصد أية عوائق أو مشكلات تواجه العملية الانتخابية، سواء أمس اليوم الأول للانتخابات، أو اليوم الأحد.