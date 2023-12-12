القناة الأولى تعرض تقريرا عن التنوع السياسي في انتماءات المرشحين للانتخابات

عرضت القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا عن تنوع سياسي في انتماءات المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث تشهد الدولة المصرية مرحلة فارقة في تاريخها، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

وتكتسب الانتخابات أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسة في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديموقراطية والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية والتي أتت جاءت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وتجلى هذا المسار الجاد في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شمل 4 مرشحين منهم المستقل والمعارض واثنان من الليبراليين.

ووفقا للدستور والقوانين المصرية، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر الجاري في أجواء إيجابية بـ137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة.

وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.