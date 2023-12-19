جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين) بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بمدارس المكفوفين 2024، للفصل الدراسي الأول، للصفين الرابع والخامس «المكفوفين»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 2 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 10 يناير.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي المكفوفين 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي «مدارس المكفوفين» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالامتحانات، حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، وهي كالتالي:

تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحًا كالتالي:

- الثلاثاء 2024/1/9: اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 3 يناير: الدراسات الإجتماعية، IcT .

- ‏الخميس 4 يناير: الرياضيات، المهارات المهنية.

الثلاثاء 9 يناير: العلوم.

الأربعاء 10 يناير: اللغة الأجنبية.