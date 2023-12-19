جداول امتحانات المرحلة الابتدائية للتعليم المجتمعي بالإسكندرية.. الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم المجتمعي 2024، للفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتعليم المجتمعي بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للتعليم المجتمعي بمحافظة الإسكندرية، والتي تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا، كالتالي:

- الثلاثاء 2 يناير.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأربعاء 3 يناير.. الدراسات الاجتماعية، والخط العربي.

- ‏الخميس 4 يناير.. العلوم، واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 9 يناير.. الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للتعليم المجتمعي بالإسكندرية

أما جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للتعليم المجتمعي في الإسكندرية، فتضمن ما يلي:

- الثلاثاء 2 يناير.. اللغة العربية، والخط العربي.

- الأربعاء 3 يناير.. العلوم، والتربية الدينية.

- ‏الخميس 4 يناير.. اللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 9 يناير.. الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للتعليم المجتمعي بالإسكندرية

وتضمن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للتعليم المجتمعي بالإسكندرية ما يلي:

- الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية، والخط العربي.

- الأربعاء 3 يناير.. الدراسات الاجتماعية.

- ‏الخميس 4 يناير.. الرياضيات.

- الثلاثاء 9 يناير.. العلوم والتربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير.. اللغة الأجنبية.