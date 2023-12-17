جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في 8 محافظات.. تبدأ 17 يناير

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم، في 8 محافظات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، التي تبدأ في 17 يناير، تستمر لمدة أسبوع أو أكثر حسب كل جدول خاص بالمديرية التابع لها الطالب.

وحددت نحو 7 مديريات تربية وتعليم بالمحافظات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفصل الدراسي الأول، ففي محافظة القليوبية من المقرر أن يجري عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية في منتصف يناير المقبل، بالطريقة التقليدية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وقالت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ سواء «عام- مهني- صم- مكفوفين» في الفترة من 17 إلى 24 يناير 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 العام والمهني والصم والنور في 18 يناير، وتنتهي 24 يناير 2024،

امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الغربية، الفصل الدراسي الأول كالتالي:

- الأربعاء 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء.

- الخميس 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

- الأحد 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية.

- الثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 24 يناير، مادة العلوم

امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 العامة والمهنية والمكفوفين والصم، التي تبدأ من الأربعاء 17 يناير حتى 24 من نفس الشهر.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالدقهلية كالآتي:

- يوم الخميس 18 يناير.. مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد 21 يناير.. مادتا الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 22 يناير.. مادة اللغة الأجنبية والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير.. مادتا الهندسة والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير.. مادة الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 25 يناير.. مادة العلوم.

امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

وحددت مديرية جنوب سيناء التعليمية امتحانات الصف الثالث الإعدادي، التي من المقرر لها أن تبدأ من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

ومدرسة الصم وضعاف السمع الصف الثالث شهادة إعدادية تبدأ من السبت الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة 5 أيام.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

وتجري امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادي المهني، في الفترة من 16 حتى 24 من يناير 2024.