«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء.. وأجواء شتوية لطيفة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة ستنخفض على أغلب محافظات الجمهورية أمس، وتتراوح حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنّ مصادر الكتل الهوائية القادمة من الشمال ناحية البحر المتوسط وجنوب أوروبا ومنخفضة الحرارة، بدأت تؤثر على البلاد.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأجواء الشتوية خلال فترة النهار لطيفة للغاية على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينمت توجد أجواء معتدلة تماما على جنوبي الصعيد وسيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وتكون الأجواء أقرب للخريفية، متابعة: «فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل، يزيد الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر».

ولفتت إلى أنّ درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أنّ المدن والأماكن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي تنخفض بها درجات الحرارة ويزيد بها الشعور بالبرودة بصورة أكبر.