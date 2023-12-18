«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة الكبرى

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ طقس اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأجواء تظل باردة ليلاً على أغلب الأنحاء، فيما يشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أمطار ورياح

كما يشهد اليوم نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.