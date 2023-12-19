«الأرصاد» تكشف عن انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم

تشهد البلاد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، حسب ما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، حيث يستمر انتشار شبورة مائية كثيفة أحيانًا على معظم الطرق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

أمطار متوسطة اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد اليوم سقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30% تقريبًا» على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتشير صورة الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة 22 14

أكتوبر 21 13

بنها 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 06

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 21

حلايب 26 21

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 23 13

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 25 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 25 13

أبو سمبل 26 15