تصل لـ6 درجات مئوية.. تحذير من انخفاض شديد في درجات الحرارة ليلًا

تغيرات كثيرة في حالة الطقس يتابعها المواطنون أولًا بأول، ومع اقتراب موعد الشتاء فلكيًا بدأت الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد تصل درجات الحرارة في بعض المناطق أثناء ليلًا إلى 6 درجات مئوية في سانت كاترين على سيبل المثل، وفي سيوة تصل الحرارة ليلًا إلى 10 درجات مئوية، أما في القاهرة فهي 14 درجة مئوية، هكذا تختلف درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

ومع الانخفاض الشديد للحرارة ليلًا نقدم طرق التغلب على الطقس البارد، من خلال 5 نصائح لتدفئة موفرة.

نصائح للتغلب على الطقس البارد

بعد تحذير هيئة الأرصاد من انخفاض شديد في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إليك نصائح للتدفئة، والوقاية من الإصابة بالبرد، بحسب موقع «pieratts» البريطاني:

1. البطانيات والأغطية الإضافية:

اذا كنت تشعر بالبرد احرص على وجود بطانية أو غطاء إضافي، وهي الخطوة الأولى للشعور بالدفء، وتعتبر مادة البطانية عاملاً مهمًا في حبس الحرارة ومنع أي تيارات هوائية، لذلك الصوف هو صديقك في فصل الشتاء، وكذلك المواد مثل الريش، كما يُعد وضع طبقات من البطانيات أمرًا ضروريًا أيضًا، حيث تساعد الطبقات على حبس الحرارة، لذلك لا يتعين عليك الاعتماد على بطانية واحدة سميكة فقط للقيام بالمهمة.

2. البيجامة والجوارب

شيء آخر مهم في التدفئة هو ملابس النوم والجوارب، احرص على أن تكون مصنوعة من مادة قابلة للتنفس حتى تتمكن من الحفاظ على الدفء ولا تختنق طوال الليل، وحاول ارتداء جوارب سميكة غير واضحة عند النوم، حتى لو كنت تفضل النوم حافي القدمين، تساعد الجوارب الدافئة على تنشيط الدورة الدموية لقدميك، ما يساعدك على النوم بشكل أسرع.

3. المراتب والأغطية والوسائد

ابحث عن مراتب ذات جوانب أكثر سمكًا ليس فقط لمساعدتك على البقاء دافئًا طوال الليل، بل لتمنحك نومًا أفضل أيضًا، وجرّب وسادة أو غطاء مرتبة من الصوف الطبيعي لتساعدك على البقاء دافئًا خلال الشتاء، ومنتعشة وخالية من الرطوبة خلال الصيف.

4- الحمامات الدافئة وأكواب الشاي المهدئة

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتدفئة قبل الذهاب إلى السرير، منها أخذ حمام دافئ أو دش قبل النوم، سيؤدي ذلك إلى رفع درجة حرارة جسمك بدرجة كافية، ويمكنك تسخين كوب من الحليب أو شرب كوب من الشاي المهدئ قبل ساعة من النوم أو إضافة الحليب إلى الشاي، لأن المشروبات الدافئة ترفع درجة حرارة جسمك ببطء وتخفض مستويات التوتر.