عاجل.. مصير الزمالك يهدد برشلونة في المونديال بفرمان فيفا

يواجه نادي برشلونة الإسباني نفس مصير الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2025، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باستبعاد الفارس الأبيض من المشاركة في نسخة مونديال الأندية بأمريكا بنسخة 2025، نظرا لتراجع تصنيفه بشأن معايير اختيار الأندية الأفريقية المشاركة في البطولة بنظامها الجديد.

وفقد الزمالك فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بعدما أكد «فيفا» أن 4 فرق فقط من القارة الأفريقية، ستشارك في المونديال بنظامه الجديد، وهو ما يعني تواجد مكانين شاغرين، بعد حجز الأهلي والوداد المغربي مكانين عن قارة أفريقيا.

وسيكون المشارك الثالث بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا 2024 «الزمالك يغيب عنها»، كما سيكون الفريق الرابع عن أفريقيا بمونديال 2025، هو صاحب أعلى تصنيف لدى «فيفا»، في آخر 4 أعوام، لكن «الأبيض» أيضا بعيدا عن التأهل لتراجعه كثيرا في التصنيف.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا