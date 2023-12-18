تفاصيل عقوبة فيفا الجديدة ضد الزمالك بسبب المهاجم الأجنبي | عاجل

حصل مسؤولو نادي كاراكاس الفنزويلي، على حكم بإيقاف القيد على نادي الزمالك، بسبب المستحقات المتأخرة لدى النادي، في صفقة انتقال سامسون أكينيولا، إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية.

كاراكاس الفنزويلي يحصل على حكم بإيقاف القيد لـ الزمالك

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن نادي كاراكاس الفنزويلي حصل على حكم بإيقاف القيد على النادي الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة له لدي النادي، خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل، خاصة أن النادي خاطب الزمالك خلال الفترة الماضية للحصول على أمواله، لكنه لم يحصل على أي رد.

وتابع: «أزمة إيقاف القيد الخاصة بنادي الزمالك تنتهي في حالة دفع النادي المستحقات الكاملة المتأخرة في صفقة انتقال سامسون أكينيولا إلى النادي، مشيرا إلى أن «الأبيض سيعمل على إنهاء هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نادي ساجرادا الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، المقرر لها الأربعاء المقبل.