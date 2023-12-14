عاجل.. تصرف مفاجئ من لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري

سيطرت حالة من الغضب على لاعبي نادي الزمالك، بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي في الجولة التاسعة من مسابقة دوري Nile، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد برج العرب.

رد فعل لاعبي نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري في الدوري

ووفقا لما ذكره موافد الوطن سبورت داخل ستاد برج العرب:« فإن هناك حالة من الغضب سيطرت على لاعبي نادي الزمالك عقب الهزيمة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة دوري Nile، حيث حرص كافة لاعبي الفريق على التواجد داخل غرفة الملابس فور انتهاء المباراة رفقة الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال».

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة أمام نادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدف نظيف، سجله غيلاس غناوي، في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من المباراة، ولم ينجح لاعبي الزمالك في تعديل النتيجة، ليتلقى الزمالك الهزيمة الأولي مع معتمد جمال المدير الفني للفريق.

وارتفع رصيد نادي المصري البورسعيدي إلى النقطة 15 في المركز 2 بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك، عند النقطة 11 في المركز 11 بجدول ترتيب المسابقة.