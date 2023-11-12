«الدفاع الروسية»: إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 42 مسيرة أوكرانية واعترضت قذيفتين «هيمارس» أمريكية في خاركيف ومقاطعات «زابوريجيا - لوجانسك - دونيتسك - خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ونشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو، تضمن لقطات لتدمير مجموعة من القوات الأوكرانية في كليشيفكا بـ«دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، كما نشرت لقطات أظهرت توجيه ضربات مباشرة للقوات الأوكرانية المختبئة بين الأشجار بواسطة مسيرات، في فيريميفسك بـ«زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إلى وجود مخاوف من قيام روسيا بإنشاء خط دفاعي محصن جديد مشابه للخط الحالي، الذي دُمرت على عتباته الدبابات والأسلحة الغربية منذ بدء هجوم«كييف» المضاد.

كان راي ماكجفرن، العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، أشار في وقت سابق، إلى أنّ الوضع بالنسبة لأوكرانيا في ساحة المعركة أسوأ من حالة الجمود، مضيفا في مقابلة مع ستيفن جاردنر عبر «يوتيوب»: «أوكرانيا تخسر يا ستيفن».