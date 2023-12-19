«النواب» يناقش مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بعد قليل

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والقوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب»، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم حقوق العاملين في مجال الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كما تنظم اللائحة الداخلية للنقابة الشُعب المختلفة لمجال العمل التكنولوجي ونظام عملها وقواعد الالتحاق بها.

مشروع قانون نقابة التكنولوجيين الجديد

ونظم مشروع قانون نقابة التكنولوجبين الجديد حالات إنهاء العضوية، وتشمل الوفاة، وفقد العضو أحد شروط العضوية الواردة بالقانون، وشطب اسم العضو من النقابة بحكم أو قرار تأديبي.

وحظر مشروع قانون نقابة التكنولوجيين ممارسة مهنة التكنولوجي دون القيد بالجدول العام للنقابة أو دون الحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.

عقوبات المخالفة

كما تضمن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين عددا من العقوبات التأديبية التي تقع على عضو النقابة حال مخالفة القانون ومنها «الإنذار، والحرمان من الخدمات النقابية»، عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، والشطب من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة.