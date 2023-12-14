كل ما تريد معرفته عن مشروع نقابة التكنولوجيين.. تطوير وإعانة

يعد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين من المشروعات الهامة التي تقدمت بها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون المقدم وذلك برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم من أجل إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين.

نقابة التكنولوجيين

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين والتي جاءت كالتالي:

- يهدف مشروع القانون على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية وذلك من أجل تعزيز مكانتهم في سوق العمل

- يهدف مشروع نقابة التكنولوجيين إلى إرساء الثقة بين الأعضاء، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

معلومات عن نقابة التكنولوجيين

- يفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

- يهدف مشروع قانون نقابة التكنولوجيين لتطوير المهنة والعمل على إعانتهم فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

- نص المشروع على تمتع بعضوية نقابة التكنولوجيين للحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعي والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.

- كما نص المشروع على ان يكون لنقابة التكنولوجيين أعضاء ممارسين للمهنة وأعضاء أخصائيين، وأعضاء استشاريين، حسب الدرجات العلمية والخبرة في مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.