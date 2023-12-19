«الضرائب» تلزم الممولين بوضع شهادة جديدة في مكان ظاهر أمام الجمهور

أعلن فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تصدر حاليا شهادة «نموذج رقم 3» تلزم الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار فواتيرأو إيصالات إلكترونية حسب الأحوال.

وأوضح أن تلك الشهادة يلزم وضعها في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، وفقا لقرار وزير المالية رقم309 لسنة 2023، والذى ينص على إضافة فقرة جديدة للمادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

متابعة دقيقة للمجتمع الضريبي

وأكد رئيس المصلحة حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا مثل منظومة الإيصال والفاتورة الإلكترونية تساهم بشكل كبير في تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي، للوقوف على مدى التزام الممولين من عدمه.