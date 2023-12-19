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القوات الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق أراضي كالوجا

كتب:

يارا أشرف
10:39 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن القوات الروسية دمرت مسيرة أوكرانية فوق فوق أراضي كالوجا. 

 

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