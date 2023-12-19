القوات الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق أراضي كالوجا كتب: يارا أشرف 10:39 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن القوات الروسية دمرت مسيرة أوكرانية فوق فوق أراضي كالوجا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تقر بفشل «هجوم الربيع» ضد القوات الروسية القوات الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق سمولينسك غربي البلاد القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة بيلجورود الروسية بـ102 قذيفة القوات الروسية تواصل اصطياد المسيرات الأوكرانية على الحدود القوات الروسية أراضي كالوجا القاهرة الإخبارية مسيرة أوكرانية بقلم يارا أشرف