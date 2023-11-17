القوات الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق سمولينسك غربي البلاد

دمر الجيش الروسي، صباح اليوم، 3 مسيرات أوكرانية فوق منطقة سمولينسك غرب البلاد، في هجوم وصفته وزارة الدفاع بـ«الإرهابي»، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

كما أضافت الدفاع الروسية، أن طاقم مدفع هاوتزر «دي 20» التابع للمظليين الروس بالقرب من سوليدار بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، أصاب تجمعا للمشاة الأوكرانية ومستودعات ذخيرة.

ودمرت القوات الروسية، الكثير من المدرعات الغربية من بينها مدرعة «برادلي» الأمريكية الصنع، التي تم توريدها إلى أوكرانيا، وأظهرت مشاهد، نشرتها صحيفة «روسكايا جازيتا» الروسية، فقدان المدرعة لجزئها الخلفي خلال المعارك.

من جانبه، قال الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف، إن القوات الأوكرانية، ارتكبت خطأ عندما شنت هجوما باستخدام نوع جديد من المسيرات من طراز «كولومبا» الإسبانية، وقال لموقع «لينتار.رو» الروسي، إن القوات اعتقدت أن العسكريين الروس لن يلاحظوا المسيرة.

وأشار كنوتوف، إلى ن «كولومبا» تعمل على ترددات مختلفة، ولها خصائص وإلكترونيات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«وول ستريت»: الوقت قد حان لوقف الأوهام

وأضافت «وول ستريت»، أن الوقت قد حان لوقف الأوهام حول هزيمة روسيا، وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هجوم «كييف» المضاد، لم يؤد إلى انفراج أو تحسن في الموقف التفاوضي أوكرانيا.

وفي الولايات المتحدة، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، للصحفيين خلال زيارته للعاصمة الإندونيسية «جاكرتا»، إن من الضروري، الحفاظ على قنوات الاتصال مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو.

اقتصاديا، وفي إطار العقوبات الغربية المفروضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية، قال الكاتب رالف شيلهامر، إن هزيمة روسيا في حرب الموارد لن تكون سهلة، مضيفا لصحيفة «يون هرد» البريطانية، إن أحد الأسباب التي جعلت روسيا لا تقهر في الأزمة الأوكرانية، الموارد.

الطاقة لا تزال تلعب دورا رئيسيا في الجغرافيا السياسية

وأشار شيلهامر، إلى أن جرى تركيز الغرب على الطاقة الخضراء، وأوضح الكاتب رالف شيلهامر، أن الطاقة، لاتزال تلعب دورا رئيسيا في الجغرافيا السياسية، فيما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صمد في خضم الأزمة الأوكرانية، رغم كل الجهود التي بذلها الغرب.

بدوره، قال سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية، مارات بيردييف، إن الدولار الأمريكي يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنه قد يلقي تأثير انهيار الدين القومي الأمريكي بظلاله على الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في الفترة 2007-2008.