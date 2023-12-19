جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية في قرية المحمودية بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطري قافلة بيطرية لقرية المحمودية بمركز ههيا بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف الطبي على الطيور والحيوانات

وجرى توقيع الكشف الطبي على 201 حالة حيوانات، 2122 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتخفيف عن المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

قافلة أسبوعيا للقرى الأكثر احتياجًا

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم د.لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطري التعليمي.