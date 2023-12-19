«أزهرية الشرقية» تفتتح معرض مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» في أنشاص الرمل

افتتح الدكتور السيد الجنيدي، معرض معهد فتيات أنشاص الرمل الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة بلبيس التعليمية الأزهرية، ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول، حيث تم عرض مجموعة من الأنشطة الفنية والتقافية والأدبية ومجموعة من المجسمات، والتي تعكس قيم المبادرة التي تم تناولها خلال أسابيع المبادرة للفصل الدراسي الأول قامت طالبات المعهد بتنفيذها تحت إشراف منسق المعهد.

يأتي ذلك فى إطار حرص رئيس منطقة الشرقية الأزهرية علي تفعيل المبادرة على الوجه الأكمل بجميع المعاهد ، وحضر الحفل الافتتاح، منسق المنطقة ومديرالإدارة التعليمية ، ومنسق الإدارة وعدد من أفراد المجتمع المدني بأنشاص الرمل وجمع من الموجهين والمعلمين والأخصائيين .

«أنا الراقي بأخلاقي» مبادرة أخلاقية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أطلق المبادرة التربوية «أنا الراقي بأخلاقي»، لتحصين طلاب المعاهد الأزهرية ضد الأفكار الشاذة التي لا تتماشى مع صحيح الدين، بجانب مواجهة الانحرافات السلوكية حيث تم تناول مجموعة من القيم الأخلاقية مثل التواضع والصبر والأمانة والوفاء والتعاون، خلال الفصل الدراسي الأول من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة.