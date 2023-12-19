فلسطينية تودع جثمان حفيدها بكلمات مبكية: مع السلامة يا مسك فايح

بين يديها تحمل حفيديها، تنظر إليهما تارة نظرة الوداع، وإلى ابنها وزوجته المصابين تارة أخرى نظرة ألم، تتجول بالحفيدين اللذين لم يبلغا من العمر 3 أعوام وعام واحد، داخل أروقة المستشفى بعد استشهادهما إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم بمنطقة رفح الفلسطينية، أنها السيدة سوزان زعرب التي ظهرت بملامح حزينة وبكاء لم ينقطع، وهي تودع حفيديها بكلمات مؤثرة.

جدة فلسطينية تحتضن جثمان حفيدها

«مع السلامة يا غالي على قلبي.. مع السلامة يا رفيق روحي.. مع السلامة يا مسك فايح»، كلمات أغنية غناها الفنان العراقي محمد الذهبي، تضامنا مع شهداء غزة الذين ارتقوا منذ الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، لكنها نفس الكلمات المؤثرة التي رددتها جدة فلسطينية أثناء احتضان جثمان حفيدها بلال سائد اللدعة، البالغ من العمر عام واحد.

«بكاء لم ينقطع، لكن لحظة التوثيق أظهرت الجدة سوزان زعرب متماسكة، خاصة بعد استشهاد نحو 25 فردا من عائلتها بعد قصف منزلهم في رفح، وظلت محتضنة للجثمان لدقائق رافضة تركه»، كلمات قالها الصحفي الفلسطيني فراس الشاعر، الذي وثق لحظة احتضان الجدة لحفيديها لـ«الوطن»: «مشاهد كانت صعبة وقاسية، البيت كله اتدمر، وزميلنا الصحفي عادل زعرب استشهد وهو كان الهدف».

كانت السيدة سوزان زعرب وعائلتها، نيام ظنا منهم أنهم في أمان، إلا أنهم فوجئوا باستهداف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل عائلتها في مدينة رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 25 شخصا من عائلتها، بينهم الصحفي عادل زعرب، رامز فؤاد اللدعة، نهى فؤاد اللدعة، فرح محمود زعرب، الأطفال ماسة سامر اللدعة، فاطمة سعد إكريم، الأميرة عائشة محمود زعرب، وممدوح عمر زعرب، بلال سائد اللدعة، سائد عمرو اللدعة، عمرو اللدعة، جوان سائد اللدعة، هيا صلاح اللدعة.

جريمة عائلة أبو زعرب

السيدة سوزان زعرب وزوجة ابنها فاطمة، لم يتمالكا أعصابهما رغم إصابة الأخيرة، إلا أنها احتضنت طفلها، وهي تقف إلى جوار زوجها الذي يرقد على السرير داخل أحد المستشفيات، موجهة كلمات مؤثرة لزوجها: «ما راح أسيبك، راح أدفن ابننا وارجعلك، راح نكمل رغم الألم».

طيران الاحتلال الإسرائيلي، لم يكف عن استهداف المدنيين العُزل في مناطق مختلفة بفلسطين، أبرزها غزة، خان يونس، ورفح، حيث ارتكب جريمة في منزل أبو زعرب، أسفرت عن 25 شهيدا جديدا، ضمن الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي.