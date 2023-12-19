جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي (مكفوفين) بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بمدارس المكفوفين 2024، للفصل الدراسي الأول، الصف السادس «المكفوفين»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 2 يناير 2024، وحتى الثلاثاء 9 يناير.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي «مدارس المكفوفين» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحًا كالتالي:

- الثلاثاء 2024/1/2: اللغة العربية الورقة الأولى، اللغة العربية الورقة الثانية.

- الأربعاء 3 يناير: الرياضيات والتربية الدينية.

- ‏الخميس 4 يناير: اللغة الأجنبية، العلوم.

الثلاثاء 9 يناير: الدراسات الاجتماعية.