جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في الإسماعيلية.. تبدأ 9 يناير

اعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

جدول امتحانات الصف الاول الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية يبدأ في 9 يناير المقبل وينتهي في 14 من نفس الشهر نفسه.

وأضاف «بحيري»، أنه تم تحديد المدارس التي سيُجرى فيها الامتحانات صباحا ومساء.

امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية

فيما حددت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية جدول امتحانات الصف الاول الإعدادي 2024 محافظة الإسماعيلية كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير.. اللغة الإنجليزية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 11 يناير.. الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية.

السبت 12 يناير.. الهندسة والعلوم.

الأحد 13 يناير.. الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.

ووجه محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بتعقيم وتطهير المدارس المخصصة كلجان للامتحانات خلال الفترة المقلبلة، واتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة المدارس واللجان.