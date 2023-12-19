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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
09:15 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
د.عربى أبو زيد

د.عربى أبو زيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الثانوية للصم وضعاف السمع بمدارس التربية الخاصة 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 9 يناير 2024، وحتى الاثنين 15 يناير 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع  2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية، حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الثلاثاء 2024/1/9: اللغة العربية الورقة الأولى،  ا اللغة العربية الورقة الثانية .

- الأربعاء 10 يناير: الرياضيات، التربية الدينية.

- ‏الخميس 11 يناير: اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا «نجارة، زخرفة، ملابس، تريكو، هندسة كهربية، قيمة حاسبات. 

- ‏السبت 13 يناير: رسم نماذج «ملابس، تريكو، أجهزة وقياسات» علوم، حاسبات نظرى، زخارف «زخرفة، نجارة»

- ‏الأحد 14 يناير: رسم فنى «نجارة، زخرفة، حاسبات، رسم زخرفي «ملابس، تريكو»

- الاثنين 15يناير: برمجة حاسبات 

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