عاجل.. الأهلي يوقع غرامة مالية كبيرة على نجم الفريق بسبب كأس العالم

قرر خالد بيبو، مدير الكرة داخل النادي الأهلي، توقيع غرامة مالية ضد محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لما بدر منه في مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعلم «الوطن سبورت» أن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيطبق لائحة العقوبات على محمد عبدالمنعم، بسبب حصوله على إنذار مجاني خلال مباراة فلومينينسي البرازيلي.

ويأتي تغريم محمد عبدالمنعم من قبل الأهلي، بسبب تلقيه بطاقة صفراء، اعتراضا على القرارت التحكيمية؛ إذ ألقى اللاعب زجاجة المياه بشكل غير لائق أمام حكم المباراة، ولاعب الفريق الخصم.

في السياق ذاته، يخصم 10 آلاف فرانك سويسري من مكافآت الأهلي في كأس العالم للأندية، مقابل حصول عبدالمنعم على بطاقة صفراء في مباراة أمس.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة العبور للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد، في لقاء الدور نصف النهائي من البطولة، ليخوض مباراة المركز الثالث بالبطولة، أمام الخاسر من مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وأواروا ريد الياباني، التي تقام في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية».