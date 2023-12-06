عاجل.. غرامة مضاعفة من الأهلي على محمد عبدالمنعم.. تعرف على السبب

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي «من الآخر» على شعبي إف إم، عن أن المنشور الأخير لمدافع الأهلي محمد عبد المنعم، أثار جدلا واسعًا في الوسط الرياضي، مما ترتب عليه اتخاذ قرارات صارمة من قِبل مجلس الإدارة بالنادي الأحمر.

شبانة: 400 ألف جنيه عقوبة جديدة في الأهليوأضاف شبانة، أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض غرامة قيمتها 400 ألف جنيه على أي لاعب يتحدث أو يُلمح عن أي مشاكل داخل الكواليس عبر السوشيال ميديا أو الإعلام .

يذكر أن الغرامة الموقعة في هذا الشأن الفترة الماضية كانت تقدر بـ100 ألف جنيه فقط.