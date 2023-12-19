ضبط 20 طن مخلل غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومراقبة الأغذية حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة الرياض.

جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 20 طن مخلل فاسدة

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تفتيشية على المحال والمنشآت التجارية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، لتحقيق الدور الرقابي علي الأسواق، وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.