تقديم خدمات طبية وبيطرية خلال قافلة في قرية الأمراء بالبحيرة (صور)

نظمت وحدة السكان في محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة سكانية بمركز شباب أبيس الثالثة الرئيسية، التابع للوحدة المحلية لقرية الأمراء.

مختلف التخصصات

جاءت القافلة بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وتضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لـ356 شخصا، منها «67 باطنة - 45 أطفال - 42 جلدية - 52 تنظيم أسرة».

تقديم خدمات التثقيف الصحي

كما تم تقديم تثقيف صحي لـ150 سيدة حول الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر على لأم والجنين، وكذلك طرق الوقاية من سرطان الثدي، وطرق استكشافه مبكرا، إضافة إلى تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش 250 من الأغنام والأبقار والجاموس.

وخلال القافلة تم تقديم خدمات لـ40 حالة، ما بين استشارات واستعلام وتسجيل شكاوى إلكترونية لبعض الحالات، ومتابعة للحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية.

جاءت القافلة الطبية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.