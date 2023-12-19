وزير التنمية المحلية يتابع جاهزية مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة مطروح لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظات حول جاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

وأشار اللواء آمنة إلى أهمية أن تكون المحافظة على أتم الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث، وتوفير كل الإمكانات والمعدات بمختلف أنواعها، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع أي طوارئ.

من جانبه، أشار اللواء خالد شعيب إلى أنه يتابع بصورة دورية جاهزية المعدات والأفراد لمواجهة أي أزمات أو كوارث، بالإضافة إلى تفقد اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات لكافة المراكز والمدن والشركات والجهات التنفيذية بالمحافظة، وتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات وأزمات مفاجئة، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق والمعدات للتأكد من عملها بفاعلية وأنسب أسلوب لمواجهة الأزمات.

كما تطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

ووجه اللواء آمنة، بأهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ، والعمل على تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كل القطاعات الخدمية.

وأوضح اللواء خالد شعيب، أن هناك متابعة دورية لمشروعات الخطة الاستثمارية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.

كما تابع اللواء آمنة، مع محافظ مطروح جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 أشهر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة.

وأوضح اللواء خالد شعيب أن المحافظة تعمل على التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لخدمة جميع المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة، وزيادة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 25%.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظات، وتوفير كافة الإمكانات والمعدات اللازمة لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات، وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية.